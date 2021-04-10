İzmir'de PKK-KCK-PYD-YPG operasyonunda 4 tutuklama
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İzmir'de PKK-KCK-PYD-YPG operasyonunda 4 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'de PKK-KCK-PYD-YPG operasyonunda 4 tutuklamaİZMİR'de düzenlenen polis operasyonunda PKKKCKPYDYPG terör örgütünün sözde asayiş ve trafik birimleri içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheli ile terör örgütü içerisinde silahlı olarak çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği...

İzmir'de PKK-KCK-PYD-YPG operasyonunda 4 tutuklama

İZMİR'de düzenlenen polis operasyonunda PKKKCKPYDYPG terör örgütünün sözde asayiş ve trafik birimleri içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheli ile terör örgütü içerisinde silahlı olarak çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Emniyettek işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İzmir'de PKK-KCK-PYD-YPG operasyonunda 4 tutuklama
İzmir'de PKK-KCK-PYD-YPG operasyonunda 4 tutuklama
İzmir'de PKK-KCK-PYD-YPG operasyonunda 4 tutuklama
İzmir'de PKK-KCK-PYD-YPG operasyonunda 4 tutuklama
İzmir'de PKK-KCK-PYD-YPG operasyonunda 4 tutuklama
İzmir'de PKK-KCK-PYD-YPG operasyonunda 4 tutuklama
İzmir'de PKK-KCK-PYD-YPG operasyonunda 4 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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