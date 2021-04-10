İzmir'de PKK-KCK-PYD-YPG operasyonunda 4 tutuklama

İzmir'de PKK-KCK-PYD-YPG operasyonunda 4 tutuklamaİZMİR'de düzenlenen polis operasyonunda PKKKCKPYDYPG terör örgütünün sözde asayiş ve trafik birimleri içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheli ile terör örgütü içerisinde silahlı olarak çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği...