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Son dakika haberleri! İzmir'de oynanmış "kazı kazan" kartlarıyla dolandırıcılık iddiası

AA / Yusuf Şahbaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! İzmir'de oynanmış

Son dakika haberler... İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Odası Başkanı Paşa Çakmak, kentteki bazı gezici bayilerin ikramiye isabet etmiş ve ödemeleri yapılmış "kazı kazan" kartlarıyla dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

İZMİR (AA) - İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Odası Başkanı Paşa Çakmak, kentteki bazı gezici bayilerin ikramiye isabet etmiş ve ödemeleri yapılmış "kazı kazan" kartlarıyla dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Çakmak, AA muhabirine oynanmış ve ikramiye isabet etmiş kartların bayiler tarafından imha edilmesi gerektiğini ancak son dönemde ödemesi yapılmış kartların tekrar piyasaya sürüldüğünü öne sürdü.

Bir bayiden alındığını tahmin ettikleri kartların gezici bayilere getirildiğini ve yeniden ikramiye talep edildiğini ifade eden Çakmak, bayilerin de QR kodu ile tarama yapmadan ödeme yaptığını ifade etti.

Genelde küçük ikramiyeli kartların getirilmesi nedeniyle bayilerin kontrol yapmadığını, dolandırıcıların da bundan yararlandığını aktaran Çakmak, "Dolandırıcılar kazınmış ve kazanmış kağıtları tekrar gezici bayimize getiriyorlar. Bayilerimiz de mobil uygulama üzerinden bakmadan parayı veriyor veya başka kağıt kazıyor. Ödemeleri yapılan kartların tekrar gezici bayilere getirilmesi ve ödeme alınması suretiyle kent genelinde son 2 günde 30'a yakın bayi dolandırıldı." dedi.

Çakmak, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını, bir şebekeden şüphelendiklerini sözlerine ekledi.

Karşıyaka Çarşısı'nda gezici bayilik yapan yüzde 90 engelli 67 yaşındaki Beycan Topaloğlu da 200 lira ve 50 lira ikramiye isabet etmiş iki karta karşılık 25 yeni kartla ödeme yaptığını, daha sonra kontrol ettiğinde dolandırıldığını fark ettiğini ifade etti.

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AA / Yusuf Şahbaz - Son Dakika Haberleri
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