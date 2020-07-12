Son dakika haberleri! İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti Son dakika haberine göre İzmir'in Karabağlar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

B.S. idaresindeki 34 AND 297 plakalı otomobil, Yeşillik Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Adnan Papağan'a (60) çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Adnan Papağan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA