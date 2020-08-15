Son dakika haberleri: İzmir'de otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika gündem haberi: İzmir'in Karaburun ilçesinde otluk alanda çıkan yangına 2 helikopterle müdahale ediliyor.
15.08.2020 09:21 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:56
İzmir'in Karaburun ilçesinde otluk alanda çıkan yangına 2 helikopterle müdahale ediliyor.
Karaburun ilçesi Mordoğan mevkindeki otluk alanda yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter ve 4 arazöz yangına müdahale etmeye başladı.
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Kaynak: AA