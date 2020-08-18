Son dakika haberleri! İzmir'de otluk alan yangınıyla ilgili yakalanan kişi serbest bırakıldı Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Urla ilçesinde 16 Ağustos gecesi çıkan otluk alan yangınıyla ilgili yakalanan kişi, serbest bırakıldı.

İzmir'in Urla ilçesinde 16 Ağustos gecesi çıkan otluk alan yangınıyla ilgili yakalanan kişi, serbest bırakıldı. Özbek Mahallesi Eğriliman mevkisindeki hayvan barınağı yakınlarında çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekibi, bölgeden uzaklaşan otomobilin plakasını polise bildirdi. Polisin durdurduğu otomobilin sürücüsü U.Ş. (42) gözaltına alındı. Karakoldaki ifadesinde sigara izmaritini attığını, yangın çıktığını, söndüremeyince olay yerinden uzaklaştığını söylediği öğrenilen U.Ş, sevk edildiği adliyede savcılıktan serbest bırakıldı. Özbek Mahallesinde 16 Ağustos gecesi çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz ve 3 dozer ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı. Kaynak: AA