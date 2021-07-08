Son dakika haberleri! İzmir'de ormanlık alanda yangın

Son dakika gelişmesine göre İzmir'de ormanlık alanda yangın İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İzmir'de ormanlık alanda yangın

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın ilçeye bağlı Ilıpınar Mahallesi'nde bulunan ormanlık bir alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 8 arazöz görevlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi