Son dakika haberleri: İzmir'de ormanlık alanda yangın (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: İzmir'de ormanlık alanda yangın (1)

Son dakika haberleri: İzmir'de ormanlık alanda yangın (1)
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Karşıyaka ilçesinin kırsal Yamanlar Mahallesi'nde ormanlık alanda bugün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, Yamanlar Orman İşletme Şefliği'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 1 helikopterle 4 arazöz sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

5'İNCİ KATTAKİ DAİRESİNDE ÇIKAN YANGINDA, ALT KATA SARKARAK KURTULDU
5'İNCİ KATTAKİ DAİRESİNDE ÇIKAN YANGINDA, ALT KATA SARKARAK KURTULDU
AVCILAR'DA LASTİK DEPOSUNDA YANGIN (1)
AVCILAR'DA LASTİK DEPOSUNDA YANGIN (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Derya Yanık Mustafa Şentop Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Gülşen Seda Sayan Neslihan Atagül Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Arda Turan Metin Oktay Mehmet Topal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: İzmir'de ormanlık alanda yangın (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 13:27:32. #1.14#

title