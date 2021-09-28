Son dakika haberleri! İzmir'de orman yangını (3)
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Gelen son dakika haberine göre KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı Gençlik Merkezi yakınında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı Gençlik Merkezi yakınında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri