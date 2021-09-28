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Son dakika haberleri! İzmir'de orman yangını (3)

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! İzmir'de orman yangını (3)

Gelen son dakika haberine göre KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı Gençlik Merkezi yakınında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı Gençlik Merkezi yakınında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri
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