Son dakika haberleri | İZMİR'DE ORMAN YANGINI - Haberler
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Son dakika haberleri | İZMİR'DE ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Karşıyaka ilçesindeki Seyirtepe'nin altındaki ağaçlık alanda, bugün saat 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopterle havadan, 10 arazöz, 2 su tankeri ve orman işçileriyle karadan müdahale başlatıldı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberleri | İZMİR'DE ORMAN YANGINI

Son dakika haberleri | İZMİR'DE ORMAN YANGINI

Son dakika haberleri | İZMİR'DE ORMAN YANGINI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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