Son dakika haberleri... İzmir'de orman ürünleri fabrikasında yangın

Son dakika haberler: İZMİR'in Menderes ilçesinde, orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki bir orman ürünleri fabrikasında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden işçiler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra itfaiyeye de durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının fabrikanın yakınında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması için büyük çaba gösterdi. Fabrikanın bahçesindeki tavuk ve horozlar dumandan etkilendi. İşçiler tavuk ve horozların üzerine su tuttu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte güçlükle söndürülürken, fabrikada büyük zarar oluştu. Yangının nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı