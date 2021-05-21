Son dakika haberleri... İZMİR'DE, ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYON
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Son dakika haberleri... İZMİR'DE, ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYON

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İZMİR'de, suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda, yasa dışı silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 29 kişiden 21'i gözaltına alındı.

İZMİR'de, suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda, yasa dışı silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 29 kişiden 21'i gözaltına alındı. 8 kişinin aranması sürüyor.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki suç örgütlerine yönelik, bu sabah saatlerinde eşzamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden 21'i kıskıvrak yakalandı. Firari durumda olan 8 kişinin aranmasının sürdüğü bildirildi. Adreslerde yapılan aramalarda 18 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 328 mermi ve 51 kartuş ele geçirildi. Gözlatına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü

Son dakika haberleri... İZMİR'DE, ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYON
Son dakika haberleri... İZMİR'DE, ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYON
Son dakika haberleri... İZMİR'DE, ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYON
Son dakika haberleri... İZMİR'DE, ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYON

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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