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Son dakika haberleri: İzmir'de müstakil evde çıkan yangında yalnız yaşayan kadın öldü

AA, Turgay Konuralp - Güncel
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Son dakika haberleri: İzmir'de müstakil evde çıkan yangında yalnız yaşayan kadın öldü

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Kiraz ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 94 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

İZMİR (AA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 94 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Haliller Mahallesi'nde Feriştah Yılmaz'ın (94) yalnız yaşadığı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü. Yangın sırasında içeride olduğu düşünülen Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yılmaz'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son dakika haberleri: İzmir'de müstakil evde çıkan yangında yalnız yaşayan kadın öldü

Son dakika haberleri: İzmir'de müstakil evde çıkan yangında yalnız yaşayan kadın öldü

AA / Turgay Konuralp - Güncel

İtfaiye, Yangın, Kiraz, İzmir, Güncel, Haber

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