Müstakil evde çıkan yangında bir kişi yaralandı
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Müstakil evde çıkan yangında bir kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel

İzmir'in Bornova ilçesindeki müstakil evde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Bornova ilçesindeki müstakil evde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Çınar Mahallesi 5023 Sokak'ta Coşkun Çolak'ın yaşadığı tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, bitişikteki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın sırasında evde bulunan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Çolak, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

Müstakil evde çıkan yangında bir kişi yaralandı
Müstakil evde çıkan yangında bir kişi yaralandı
Müstakil evde çıkan yangında bir kişi yaralandı
Müstakil evde çıkan yangında bir kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bir depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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