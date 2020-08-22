Son dakika haberleri! İzmir'de mangalcılara kötü haber
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Son dakika haberleri! İzmir'de mangalcılara kötü haber

Son dakika gündem haberi... Çıkan orman yangınlarına karşı İzmir'de 31 Ekim'e kadar belirli bir saatten sonra piknik ve mesire yerlerinde, ormanlık alanlarda, önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri dışında mangal, semaver ve ateş yakılması yasaklandı.

Son dakika haberleri! İzmir'de mangalcılara kötü haber
22.08.2020 11:05 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:19

Çıkan orman yangınlarına karşı İzmir'de 31 Ekim'e kadar belirli bir saatten sonra piknik ve mesire yerlerinde, ormanlık alanlarda, önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri dışında mangal, semaver ve ateş yakılması yasaklandı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İzmir İli Orman Yangınları Mücadele Komsiyonunun dün Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız başkanlığında toplandığı belirtildi. Vatandaşların ormanlık alanlarda yoğun şekilde mangal, semaver veya ocak yaktıkları aktarılan açıklamada, bu durumun hava sıcaklığının yüksekliği ve kuru ot ile çalılık miktarının artmasına bağlı olarak orman yangınlarında artışa neden olduğu için daha önceki tedbirlerin dışında yeni kararların alındığı bildirildi.

Açıklamada, "21 Ağustos-31 Ekim tarihleri arasında ormanlarda piknik yerleri dışında piknik ve konaklama yapılması yasaktır. Bu husus İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince takip edilecektir. Yangın sezonu boyunca piknik yapılacak yerlerin listesi ilgililere verilecektir. 18 Mart 2020'de alınan karar ile belirlenen piknik ve mesire yerlerinde, ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç olmak üzere, 31 Ekim 2020'ye kadar mangal, semaver ve ateş yakılmasına saat 20.00'den sonra müsaade edilmeyecektir" ifadeleri yer aldı.

Yangın yönünden tehlikeli alanların yanı sıra mutlaka korunması gerekli bölgelere girişlerin orman köylerinde yaşayanlar ve orman işinde çalışanlar haricinde yasaklandığı kaydedilen açıklamada, alınan karar ve tedbirlere tüm ilgililer ile vatandaşların hassasiyetle uymaları gerektiği vurgulandı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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