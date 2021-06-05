Son dakika haberleri! İzmir'de makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale
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Son dakika haberleri! İzmir'de makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale

Son dakika haberleri! İzmir'de makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: İzmir Kiraz ilçesinde, makilik alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

İzmir Kiraz ilçesinde, makilik alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Kiraz ilçesi Umurcalı Mahallesi'ndeki makilik alanda yangın çıktı. Çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına, 2 helikopter ve 10'a yakına arazözle müdahale edildiği öğrenildi. Öte yandan yangının, yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi. - İZMİR

Son dakika haberleri! İzmir'de makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale
Son dakika haberleri! İzmir'de makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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