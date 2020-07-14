Son dakika haberleri: İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altında
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Son dakika haberleri: İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altında

Son dakika habere göre İzmir'in Menderes ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekipler müdahale etti.

Son dakika haberleri: İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altında
14.07.2020 18:15 | Son Güncelleme: 14.07.2020 19:17

İzmir'in Menderes ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekipler müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, yangın Karakuyu Mahallesi yakınlarında bulunan bir makilik alanda henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi. Yangın ihbarının ardından bölgeye ekipler sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangına 4 arazöz ve 1 helikopter ile müdahale etti. Ekiplerin başarılı çalışması sonrası kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

Öte yandan yangında 2 dekarlık bir alanın yandığı öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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