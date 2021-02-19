İzmir'de kumar baskını: 763 bin 760 lira para cezası kesildi
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İzmir'de kumar baskını: 763 bin 760 lira para cezası kesildi

19.02.2021 08:41 | Son Güncelleme: 19.02.2021 08:47
İzmir'de kumar baskını: 763 bin 760 lira para cezası kesildi

İZMİR'de, bir işletmede kumar oynandığı ihbarını alan jandarma ekipleri, yaptıkları baskında 168 kişiye toplamda 763 bin 760 lira para cezası kesti.

İZMİR'de, bir işletmede kumar oynandığı ihbarını alan jandarma ekipleri, yaptıkları baskında 168 kişiye toplamda 763 bin 760 lira para cezası kesti. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes İlçesine bağlı Şaşal Mahallesi'ndeki bir işletmede kumar oynandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler,  söz konusu işletmeye baskın düzenledi. Yapılan baskında, kumar oynamak, kapalı alanda tütün mamülleri tüketmek ve sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten 168 kişiye toplamda 763 bin 760 lira para cezası kesilirken, kumar oynamakta kullanılan materyallere el konuldu. Öte yandan, işletme sahibi İ.Ö.'nün hakkında kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.

- İzmir

İzmir'de kumar baskını: 763 bin 760 lira para cezası kesildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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