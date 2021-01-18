Son dakika haberleri: İzmir'de Kültürpark Fuar Alanı'ndaki gölette, sokakta yaşayan kişinin cesedi bulundu
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Son dakika haberleri: İzmir'de Kültürpark Fuar Alanı'ndaki gölette, sokakta yaşayan kişinin cesedi bulundu

18.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:01

Son dakika haberleri: İzmir'in Konak ilçesinde, Kültürpark Fuar Alanı'ndaki gölette, evsiz olduğu belirtilen bir kişi ölü bulundu.

İzmir'in Konak ilçesinde, Kültürpark Fuar Alanı'ndaki gölette, evsiz olduğu belirtilen bir kişi ölü bulundu.

Az miktarda su bulunan göletin içinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu gören çevredekilerin bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri, cesedin, çevrede evsiz olarak yaşadığı bilinen Cem Cihanoğlu'na ait olduğunu belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Son dakika haberleri: İzmir'de Kültürpark Fuar Alanı'ndaki gölette, sokakta yaşayan kişinin cesedi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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