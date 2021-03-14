Son dakika haberleri | İzmir'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin uygulamalarda 1 milyon 489 bin 189 lira ceza kesildi
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Son dakika haberleri | İzmir'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin uygulamalarda 1 milyon 489 bin 189 lira ceza kesildi

14.03.2021 21:09 | Son Güncelleme: 14.03.2021 21:13
Son dakika haberleri | İzmir'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin uygulamalarda 1 milyon 489 bin 189 lira ceza kesildi

Son dakika gelişmesine göre İzmir Valiliği, kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerçekleştirilen "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında kurallara uymadığı belirlenen kişi ve işletmelere, dün, 1 milyon 489 bin 189 lira para cezası uygulandığını bildirdi.

İzmir Valiliği, kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerçekleştirilen "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında kurallara uymadığı belirlenen kişi ve işletmelere, dün, 1 milyon 489 bin 189 lira para cezası uygulandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir'de dün, 2 bin 513 personelin katılımıyla Kovid-19 denetimi yapıldı.

Denetlemelerde, kurallara uymayan kişi ve işletmelere, toplam 1 milyon 489 bin 189 lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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