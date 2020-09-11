Son dakika haberleri | İzmir'de Kovid-19 nedeniyle sosyal etkinlikler ertelendi
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Son dakika haberleri | İzmir'de Kovid-19 nedeniyle sosyal etkinlikler ertelendi

Gelen son dakika haberine göre İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde milli günler ve mahalli kurtuluş günü kutlama törenleri dışındaki sosyal etkinlikler yapılmayacak.

Son dakika haberleri | İzmir'de Kovid-19 nedeniyle sosyal etkinlikler ertelendi
11.09.2020 09:53 | Son Güncelleme: 11.09.2020 09:58

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde milli günler ve mahalli kurtuluş günü kutlama törenleri dışındaki sosyal etkinlikler yapılmayacak.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, İzmir İl Hıfzısıhha Kurulunun yaptığı toplantıda yeni kararların alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Kovid-19'a bağlı olarak vaka artışlarının fazla olması sebebiyle, fiziksel teması önleyerek bulaşma riskini azaltmak amacıyla milli günler ve mahalli kurtuluş günü kutlama törenleri dışında yapılacak her türlü sosyal etkinliklerin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

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