Son dakika haberleri... İzmir'de konteyner kentin inşaatına başlandı
04.11.2020 20:37 | Son Güncelleme: 04.11.2020 20:41
Son dakika gelişmesine göre İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, İzmir'de depremzedelerin geçici konaklayacağı konteyner kentin yapım çalışmasının başladığını duyurdu.
İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, İzmir'de depremzedelerin geçici konaklayacağı konteyner kentin yapım çalışmasının başladığını duyurdu.
Bakan Yardımcısı Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de depremzedelerimizin geçici olarak barınacakları konteyner kentin yapım çalışması başladı. 19 gün sonra hazır inşallah" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı