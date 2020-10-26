Son dakika haberleri! İzmir'de komşusunu ziyarete giden kişinin merdivenden düşerek öldüğü iddia edildi
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Son dakika haberleri! İzmir'de komşusunu ziyarete giden kişinin merdivenden düşerek öldüğü iddia edildi

26.10.2020 06:57 | Son Güncelleme: 26.10.2020 07:00
Son dakika haberleri! İzmir'de komşusunu ziyarete giden kişinin merdivenden düşerek öldüğü iddia edildi

Son dakika haberi... İzmir'in Bornova ilçesinde, eşiyle birlikte komşusunu ziyarete giden kişinin, korkuluğu olmayan merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiği öne sürüldü.

İzmir'in Bornova ilçesinde, eşiyle birlikte komşusunu ziyarete giden kişinin, korkuluğu olmayan merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre, F.Ş. (69), eşiyle beraber Barbaros Caddesi'nde oturan komşusunu ziyarete gitti.

Komşusunun evine çıkarken korkuluğu olmayan merdivenlerinden düştüğü iddia edilen yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

F.Ş'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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