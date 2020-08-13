Son dakika haberleri... İzmir'de kaza: 1'i ağır, 3 yaralı
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Son dakika haberleri... İzmir'de kaza: 1'i ağır, 3 yaralı

Son dakika gündem haberi: İZMİR'in Çiğli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, üst geçidin ayağına çarptı.

Son dakika haberleri... İzmir'de kaza: 1'i ağır, 3 yaralı
13.08.2020 07:45 | Son Güncelleme: 13.08.2020 07:49

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, üst geçidin ayağına çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Anadolu Caddesi İzmir Çiğli Eğitim Parkı yakınında meydana geldi. Karşıyaka yönünden Çiğli yönüne giden 35 AL 0310 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp üst geçidin ayağına çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan Onur G., Mehmet Tolga Y. ve Tolga U. yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. 110 AKS ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, ambulansla Çiğli Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tolga U.'nun durumunun ağır olduğu bildirildi.


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Kaynak: DHA

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