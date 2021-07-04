Son dakika haberleri: İzmir'de kavga ettiği kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Foça ilçesinde bir kişiyi kafasına demir profille vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Foça ilçesinde bir kişiyi kafasına demir profille vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Küçükdeniz Sahil Sokağı'nda Hüseyin Demirci'nin (30) öldürülmesiyle ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Şüpheli H.S'nin (22) Menderes ilçesinde saklandığını belirleyen polis, zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının ifadesinde, Demirci'nin tartışma sırasında kendisine hakaret ve küfür ettiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

Küçükdeniz Sahil Sokağı'nda 2 Temmuz'da Hüseyin Demirci ile kavga eden H.S. Demirci'nin kafasına demir profille vurup kaçmış, Demirci olay yerinde hayatını kaybetmiş, zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel