Son dakika haber! Karısını, kayınvalidesini ve eşinin akrabasını öldüren zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Bayındır ilçesinde boşanma aşamasında olduğu karısını, kayınvalidesini ve kayınvalidesinin kuzenini öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.