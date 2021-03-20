Son dakika haber! Karısını, kayınvalidesini ve eşinin akrabasını öldüren zanlı tutuklandı
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Son dakika haber! Karısını, kayınvalidesini ve eşinin akrabasını öldüren zanlı tutuklandı

20.03.2021 17:53 | Son Güncelleme: 20.03.2021 18:31

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Bayındır ilçesinde boşanma aşamasında olduğu karısını, kayınvalidesini ve kayınvalidesinin kuzenini öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Bayındır ilçesinde boşanma aşamasında olduğu karısını, kayınvalidesini ve kayınvalidesinin kuzenini öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın ardından yakalanan H.T'nin (31) emniyetteki işlemi tamamlandı.

Adliye sevk edilen zanlının tutuklanmasının ardından cezaevine gönderilişi sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Hayatın kaybeden 3 kişi, Bayındır'daki Potomoz Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

H.T, dün Hacı İbrahim Mahallesi Kara Selvi Sokak'ta oturan kayınvalidesinin evine giderek, eşi Serap T. (29) kayınvalidesi Serpil Palalı (47) ve kayınvalidesinin kuzeni Hamza Kuzucuk'u (45) tabancayla öldürmüştü. Olay yerinden kaçan şüpheli, Hatay Mahallesi Çayır Caddesi'nde silahıyla yakalanmıştı.

Son dakika haber! Karısını, kayınvalidesini ve eşinin akrabasını öldüren zanlı tutuklandı
Son dakika haber! Karısını, kayınvalidesini ve eşinin akrabasını öldüren zanlı tutuklandı
Son dakika haber! Karısını, kayınvalidesini ve eşinin akrabasını öldüren zanlı tutuklandı
Son dakika haber! Karısını, kayınvalidesini ve eşinin akrabasını öldüren zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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