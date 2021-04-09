Son dakika haberleri: İzmir'de kanseri yenen genç, el işi ürünler satarak kanser hastası çocukların kaldığı evi onardı
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Son dakika haberleri: İzmir'de kanseri yenen genç, el işi ürünler satarak kanser hastası çocukların kaldığı evi onardı

Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: İzmir'de kanseri yenen genç, el işi ürünler satarak kanser hastası çocukların kaldığı evi onardı

Son dakika gündem haberi... İzmir'de 4 yıllık kanser tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 17 yaşındaki Ceylin Kubalı, yaptığı el işi ürünleri satarak elde ettiği gelirle kanser hastası çocukların kaldığı evin tadilatının yapılmasını sağladı.

İzmir'de 4 yıllık kanser tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 17 yaşındaki Ceylin Kubalı, yaptığı el işi ürünleri satarak elde ettiği gelirle kanser hastası çocukların kaldığı evin tadilatının yapılmasını sağladı.

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği, kente tedavi için gelen kanser hastası çocuk ve ailelerinin ücretsiz kaldığı Bornova ilçesindeki evin tadilatı için çalışma başlattı.

Hayırseverlere çağrıda bulunan derneğe olumlu yanıt veren Ceylin Kubalı, çanta, bileklik gibi el işi ürünleri sosyal medya hesabından satarak elde ettiği geliri evin onarımı için bağışladı.

Kubalı, AA muhabirine, 13 yaşında beyninde tümör tespit edildiğini, hastalık sürecinde zor günler geçirdiğini, sağlığını kazandıktan sonra kanser hastası çocukları yalnız bırakmamak için kendisine söz verdiğini belirtti.

Kanser hastası çocuklara olumlu örnek olmanın kendisini mutlu ettiğini dile getiren Kubalı, "Hasta kardeşlerime destek olmaya devam edeceğim. Bu amaçla evimde yaptığım eşyaları onlar için internetten sattım. İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneğine ait evin onarılmasını sağladım. Beni en zor günlerimde yalnız bırakmayan dernek başkanımız Sevil Ozan ve aileme çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Sevil Ozan ise derneklerine ait 9 evde bugüne kadar 18 kanser hastası ve ailesinin tedavi sürecinde ücretsiz kaldığını belirtti.

Bornova'daki evlerini İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremin ardından onarma kararı aldıklarını dile getiren Ozan, "Evimizi yeniden yaptık. Tadilatının giderlerini bağışçılarımızla karşıladık. En büyük katkıyı ise bize Ceylin verdi. Evimizin onarım bedeli 85 bin lira tutuyordu. Bu bedelin yüzde 85'i onun eliyle yaptığı ve sosyal medyadan satışa sunduğu eşyalardan elde ettiği gelirle oldu. O aslında bize her konuda örnek oluyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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