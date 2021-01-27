Son dakika haberleri: İzmir'de kanser tedavisi gören çocuklara tablet hediye edildi
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Son dakika haberleri: İzmir'de kanser tedavisi gören çocuklara tablet hediye edildi

27.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:42
Son dakika haberleri: İzmir'de kanser tedavisi gören çocuklara tablet hediye edildi

Son dakika haberleri... İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) Balçova'daki Sağlık Yerleşkesinde yer alan KİTVAK - Abdulrezzak Sancak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevinde kalan çocuklara bağışçıların desteğiyle tablet, oyuncak ve kıyafet hediye edildi.

İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) Balçova'daki Sağlık Yerleşkesinde yer alan KİTVAK - Abdulrezzak Sancak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevinde kalan çocuklara bağışçıların desteğiyle tablet, oyuncak ve kıyafet hediye edildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar yaptığı açıklamada, 41 odalı konukevinde kalan ve onkoloji tedavisi gören çocuklara moral olması amacıyla çeşitli hediyeler sunulduğunu belirtti.

Salgının getirdiği risk ve kısıtlamalardan dolayı çocukların tedavileri boyunca odalarına kapanmak zorunda kaldıklarına dikkati çeken Hotar, "Bu süreçte moral olması amacıyla bağışçılarımızla birlikte evlatlarımıza dijital tablet, oyuncak ve kıyafet temin ettik, kurum internetini onların kullanımına sunduk. Derslerinden geri kalmalarını ve dünyadan kopmalarını istemedik. KİTVAK bağışçılarına desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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