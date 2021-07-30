Son dakika haberleri | İzmir'de kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 2 şüpheli şahsa ait araçlar ve iş yerlerinde polis ekiplerince yapılan aramalarda; toplamda 19 bin 380 adet dolu makaron ile 46 kilo 860 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.