Son dakika haberleri: İzmir'de kaçak tütün operasyonu
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Son dakika haberleri: İzmir'de kaçak tütün operasyonu

Son dakika haberlerine göre İzmir'in Menemen ilçesinde yapılan kaçak tütün operasyonunda 10 kişiye işlem uygulandı.

Son dakika haberleri: İzmir'de kaçak tütün operasyonu
01.09.2020 02:11 | Son Güncelleme: 01.09.2020 02:14

İzmir'in Menemen ilçesinde yapılan kaçak tütün operasyonunda 10 kişiye işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamullerinin satışının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda 6 iş yerine operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 10 bin 860 nargile tütünü ambalaj poşeti, elektronik tartı, press ve vakum makinesi, 234 kilogram kıyılmış tütün, 14 cep telefonu, 19 bin adet doldurulmuş makaron, 20 bin 400 boş makaron, 20 nargile ısıtıcısı, 16 parfüm ve bin 935 sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Operasyonda kaçak tütün ve mamullerini sattığı belirlenen 10 kişiye adli ve idari işlem uygulandı.

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Kaynak: AA

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