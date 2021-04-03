Son dakika haber... İzmir'de kaçak kazı operasyonunda bin 500 yıllık mozaik ve manastır bulundu
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Son dakika haber... İzmir'de kaçak kazı operasyonunda bin 500 yıllık mozaik ve manastır bulundu

İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... İzmir'de kaçak kazı operasyonunda bin 500 yıllık mozaik ve manastır bulundu İzmir'in Aliağa ilçesinde gerçekleşen kaçak kazı operasyonunda, yaklaşık bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen mozaik ile Roma dönemine ait bir manastır bulundu.

İzmir'de kaçak kazı operasyonunda bin 500 yıllık mozaik ve manastır bulundu

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde gerçekleşen kaçak kazı operasyonunda, yaklaşık bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen mozaik ile Roma dönemine ait bir manastır bulundu.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü ve Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aliağa ilçesinde araçla ulaşım imkanının bulunmadığı Yüksekköy Mahallesi Yavruüstü mevkiinde dağlık bir alanda kaçak kazı yapıldığına yönelik alınan ihbar üzerine harekete geçti. İhbar edilen bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, yerin yaklaşık 2 metre altında bulunan tarihi eserleri çıkarmaya çalışan K.A. ve M.T. isimli 2 kişiyi yakaladı. Jandarma ekiplerinin bildirmesi üzerine İzmir Arkeoloji Müzesi uzmanları, tarihi eserlerin bulunduğu bölgede çalışma yaptı. İnceleme sonunda, dünyada eşine az rastlandığı belirtilen bin 500 yıllık mozaik ve Roma dönemine ait olduğu belirtilen mozaik kalıntısı tespit edilerek, bölge koruma altına alındı.

'Kilisenin ihtiyar heyetinden bir erkeğin ailesinin esenliği için yaptırdığı' yazısı dikkat çekti

Öte yandan sarmaşık motiflerinin bulunduğu mozaiğin üzerindeki 'Kilisenin ihtiyar heyetinden bir erkeğin ailesinin esenliği için yaptırdığı' yazı dikkat çekerken, mozaiklerin bölgedeki çalışmaların ardından müzeye götürüleceği, manastır için de ayrı bir çalışmanın yürütüleceği öğrenildi.

Ekipler tarafından kaçak kazı yaparken yakalanan 2 şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 74'üncü maddesi gereğince adli işlem başlatıldı.

Son dakika haber... İzmir'de kaçak kazı operasyonunda bin 500 yıllık mozaik ve manastır bulundu
Son dakika haber... İzmir'de kaçak kazı operasyonunda bin 500 yıllık mozaik ve manastır bulundu
Son dakika haber... İzmir'de kaçak kazı operasyonunda bin 500 yıllık mozaik ve manastır bulundu
Son dakika haber... İzmir'de kaçak kazı operasyonunda bin 500 yıllık mozaik ve manastır bulundu
Son dakika haber... İzmir'de kaçak kazı operasyonunda bin 500 yıllık mozaik ve manastır bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ

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