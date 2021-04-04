Son dakika haberleri | İzmir'de kaçak göçmen operasyonunda 3 tutuklama
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Son dakika haberleri | İzmir'de kaçak göçmen operasyonunda 3 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | İzmir'de kaçak göçmen operasyonunda 3 tutuklama

Son dakika haberler... İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 109 düzensiz göçmen yakalanırken olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 109 düzensiz göçmen yakalanırken olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı ile başta FETÖ terör örgütü olmak üzere diğer terör örgütleri ile düzensiz göçmenlerin deniz yolu ile İtalya'ya gidişlerini organize edenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Urla açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan bir teknenin olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2 Nisan saat 00.30'da tekneye operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Afganistan ve İran uyruklu olduğu öğrenilen 109 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan göçmenler sağlık kontrolü ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, yasa dışı geçişi sağladıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Son dakika haberleri | İzmir'de kaçak göçmen operasyonunda 3 tutuklama
Son dakika haberleri | İzmir'de kaçak göçmen operasyonunda 3 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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