Son dakika haberleri | İzmir'de kaçak döküm yapan firmaya 265 bin lira ceza
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Son dakika haberleri | İzmir'de kaçak döküm yapan firmaya 265 bin lira ceza

Gelen son dakika haberlerine göre İZMİR'in Karabağlar ilçesinde boş araziye dökülen ve kimyasal atık olabileceği değerlendirilen hafriyat ile ilgili başlatılan inceleme sona erdi.

Son dakika haberleri | İzmir'de kaçak döküm yapan firmaya 265 bin lira ceza
14.06.2020 17:28 | Son Güncelleme: 14.06.2020 18:02

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde boş araziye dökülen ve kimyasal atık olabileceği değerlendirilen hafriyat ile ilgili başlatılan inceleme sona erdi. İncelemelerin ardından bölgeye dökülen maddelerin kirli toprak, asfalt kırıntısı ve diğer atıkların da yer aldığı karışık nitelikte, hafriyat atığı olduğu belirlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından firmaya 265 bin 497 lira ceza kesildi.

Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'nde, geçen günlerde yaklaşık 6 aydır bölgede faaliyet gösteren hafriyat firmasının kullandığı alana, aynı firmaya ait kamyonlar tarafından koyu renkli ve kötü koku yayan atıklar döküldü. Mahalleli, durumu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. Bölgeye gelen belediye görevlileri tutanak tutup, atıktan numune aldı. Atıkların bir bölümünün üzeri toprakla kapatılırken bir bölümü de aynı kamyonlarla, başka yere götürüldü. Şikayetler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da harekete geçti. Geçen cumartesi bölgede inceleme yapılırken, atıklardan da numune alındı. İncelemelerin ardından bölgeye dökülen maddelerin kirli toprak, asfalt kırıntısı ve diğer atıkların da yer aldığı karışık nitelikte, hafriyat atığı olduğu belirlendi. Bakanlık tarafından dökümü gerçekleştiren firmaya 265 bin 497 lira cezai işlem uygulandığı açıklandı.Öte yandan bölgeye giriş ve çıkışların kontrol altına alınması için bakanlık tarafından hem İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Karabağlar Belediyesi'ne yazı gönderdi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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