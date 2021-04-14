Son dakika haberleri! İzmir'de kaçak akaryakıt ve sahte içki operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri! İzmir'de kaçak akaryakıt ve sahte içki operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! İzmir'de kaçak akaryakıt ve sahte içki operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 9 bin 500 litre akaryakıt, 9 bin 268 şişe kaçak alkollü içki, 2 bin 21 litre sahte etil alkol ele geçirildi.

İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 9 bin 500 litre akaryakıt, 9 bin 268 şişe kaçak alkollü içki, 2 bin 21 litre sahte etil alkol ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerle ilgili çalışmalar kapsamında Konak, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Konak'ta iki iş yeri ve bir depoda yapılan aramalarda kaçak olduğu belirlenen 22 bin makaron, 4 bin 300 sarma sigara, 9 bin 268 şişe kaçak alkollü içki, 2 bin 21 litre sahte etil alkol, 57 paket sigara bulundu.

Bayraklı'da da bir firmaya ait iş yeri ve tankerde 9 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Bornova'daki bir iş yerinde de ruhsatsız ve kaçak üretilen 290 bin zımba teli, 342 bin kürdan, 63 bin kağıt bardak altlığı, 16 bin balon, 176 bin 18 çeşitli ürün bulundu.

Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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