Son dakika haberleri! İzmir'de jandarma ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı
Gelen son dakika haberine göre İzmir'de jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını besledi.
İzmir'de jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını besledi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığına Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, tam kapanma nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalmaması için harekete geçti.
Sokak hayvanları için yiyecek hazırlayan ekipler, Buca ilçesinde ormanlık alanda sahipsiz hayvanları besledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör