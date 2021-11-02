Son dakika haberleri! İzmir'de jandarma aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler
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Son dakika haberleri! İzmir'de jandarma aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! İzmir'de jandarma aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti

Son dakika haber... İzmir'in Kiraz ilçesinde jandarma aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü, 7 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde jandarma aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü, 7 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Şemsiler mahallesi yeni çevre yolunda 26 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hasan Sarı, yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay

Şemsiler mahallesi yeni çevre yolunda 26 Ekim'de, Hasan Sarı (25) yönetimindeki 35 BD 573 plakalı otomobil, 35 JAA 677 plakalı jandarmaya ait kamyonetle çarpışmış, kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile jandarma aracında bulunan 2'si askeri personel 1'i sivil 4 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Jandarma aracı, çarpmanın etkisiyle yol kenarında bulunan bir müstakil eve girmiş, evde küçük çaplı hasar oluşmuştu.

Son dakika haberleri! İzmir'de jandarma aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti

Son dakika haberleri! İzmir'de jandarma aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti

Son dakika haberleri! İzmir'de jandarma aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
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