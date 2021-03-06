Son dakika haberleri... İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada astsubay üstçavuş yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri... İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada astsubay üstçavuş yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı

06.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:40
Son dakika haberleri... İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada astsubay üstçavuş yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'in Selçuk ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Astsubay Üstçavuş Hüseyin Gültekin, hayatını kaybetti.

İzmir'in Selçuk ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Astsubay Üstçavuş Hüseyin Gültekin, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre E.G'nin kullandığı 35 AKS 760 plakalı otomobil, İzmir-Aydın Otoyolu Belevi Kavşağı'nda aynı istikamette giden Hüseyin Gültekin (28) idaresindeki 09 KS 991 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada yaralanan E.G, Aydın Devlet Hastanesine, Gültekin ise Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Gültekin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gaziemir 3. Kara Havacılık Alay Komutanlığında astsubay üstçavuş rütbesiyle görev yapan Hüseyin Gültekin'in cenazesinin memleketi Ankara'nın Çubuk ilçesine gönderileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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