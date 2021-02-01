Son dakika haberleri: İzmir'de iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı, 1 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: İzmir'de iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı, 1 gözaltı

01.02.2021 09:28 | Son Güncelleme: 01.02.2021 09:32
Son dakika haberleri: İzmir'de iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı, 1 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi darbedildi, 3 kişi ise pompalı tüfek ile vurularak yaralandı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi darbedildi, 3 kişi ise pompalı tüfek ile vurularak yaralandı. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Örnekköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu Ş.İ., E.İ. ve T.İ. vücutlarına isabet eden saçmalarla, E.İ. ve O.D. ise darbedilerek hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. 1 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Bülent Serttaş Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Tüm Haberler İzmir Terör Oyunlar Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: İzmir'de iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı, 1 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 09:36:47. #1.14#
title