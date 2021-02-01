Son dakika haberleri: İzmir'de iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı, 1 gözaltı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi darbedildi, 3 kişi ise pompalı tüfek ile vurularak yaralandı. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Örnekköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu Ş.İ., E.İ. ve T.İ. vücutlarına isabet eden saçmalarla, E.İ. ve O.D. ise darbedilerek hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. 1 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK