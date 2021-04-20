Son dakika haberleri: İzmir'de ihraç emniyet müdürü dahil 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Son dakika haberleri: İzmir'de ihraç emniyet müdürü dahil 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Son dakika haberleri: İzmir'de ihraç emniyet müdürü dahil 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'de FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 21 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 21 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında ihraç emniyet müdürü Akın K.'nin de bulunduğu öğrenildi.

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yeni bir operasyonun düğmesine basıldı. Bu kapsamda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize, Mali ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen şüphelilerin adreslerine yönelik tek tek baskın yaptı. Haklarında ByLock kaydı, Bank Asya hesap artışı, dernek üyeliği, SGK kaydı ve daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan örgüt mensuplarınca verilen ifadeler doğrultusunda ismi geçen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon yapan ekipler 29 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında ihraç edilen eski Emniyet Müdürü Akın K.'nin de bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 29 şüpheli emniyetteki ifadeleri ve işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 21 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler arasında ihraç emniyet müdürü Akın K.'nin de bulunduğu öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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