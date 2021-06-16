Son dakika haberleri! İzmir'de icra avukatına darp ve silahla tehdit anları kamerada
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Son dakika haberleri! İzmir'de icra avukatına darp ve silahla tehdit anları kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... İzmir'de icra avukatına darp ve silahla tehdit anları kamerada İzmir'de hareketli dakikalar İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: "Şüpheli suç aleti silah ile birlikte yakalanarak adam öldürmeye teşebbüs, görevli memura mukavemet suçları iddiasıyla gözaltına alınmıştır" İzmir'de bir kişi,...

İzmir'de icra avukatına darp ve silahla tehdit anları kamerada

İzmir'de hareketli dakikalar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: "Şüpheli suç aleti silah ile birlikte yakalanarak adam öldürmeye teşebbüs, görevli memura mukavemet suçları iddiasıyla gözaltına alınmıştır"

İZMİR - İzmir'de bir kişi, icra memurlarıyla birlikte haciz işlemi için giden avukatın başına silah dayadı. O anlar bir kişinin cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.

İzmir'de hareketli dakikalar yaşandı. İzmir'de Av. Ege Ogeday Burduroğlu, bir iş yerine haciz işlemi için gitti. Bu sırada iş yeri sahibi olduğu iddia edilen H.A.A., alacaklı vekil avukatına tekme atıp yaraladı. Yine H.A.A., avukatı silahla tehdit etti. Tüm bu yaşanan anlar ise bir kişinin cep telefonuna kaydedildi.

Savcılık açıkladı: "Şahıs yakalandı"

Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şahsın gözaltına alındığı ve resen soruşturma başlatıldığı bildirildi. Savcılık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"15 Haziran 2021 tarihinde İzmir İcra Müdürlüğü görevlileri tarafından alacaklı vekilinin talebine istinaden gerçekleştirilen haciz işlemi esnasında şüpheli H.A.A.'nın alacaklı vekili avukatı tekme atıp yaralayıp silah ile tehdit ettiğine dair sosyal medyada yer alan görüntülerin tespiti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle resen soruşturma başlatılmış olup, nöbetçi Cumhuriyet Savcımızın talimatları ile şüpheli suç aleti silah ile birlikte yakalanarak adam öldürmeye teşebbüs, görevli memura mukavemet suçları iddiasıyla gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak titizlikle yürütülmektedir."

Öte yandan Av. Ege Ogeday Burduroğlu'nun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri! İzmir'de icra avukatına darp ve silahla tehdit anları kamerada
Son dakika haberleri! İzmir'de icra avukatına darp ve silahla tehdit anları kamerada
Son dakika haberleri! İzmir'de icra avukatına darp ve silahla tehdit anları kamerada
Son dakika haberleri! İzmir'de icra avukatına darp ve silahla tehdit anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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