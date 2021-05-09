Son dakika haberleri | İzmir'de husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | İzmir'de husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı (2)

Son dakika haberleri | İzmir'de husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİİzmir'in Konak ilçesinde, aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İzmir'in Konak ilçesinde, aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.Yaralılardan durumu ağır olan Cüneyt Elalmış (52) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Elalmış hayatını kaybetti. Cüneyt Elalmış'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Fırat AKAY/İZMİR,  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Tarkan Cansu Dere Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Fatih Terim Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | İzmir'de husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 21:44:22. #1.14#

title