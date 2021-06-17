İZMİR'DE, HDP İL BİNASINDA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ
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İZMİR'DE, HDP İL BİNASINDA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HDP İl Başkanlığı'nda parti çalışanı Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak öldüren O.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

HDP İl Başkanlığı'nda parti çalışanı Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak öldüren O.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Polis ekiplerinin

ise, Deniz Poyraz'ın cesedinin bulunduğu olay yerinde yaptığı incelemeler devam ediyor. Bu arada olayı duyan partililer, bina önüne geldi. Anne Fehime Poyraz, "Yolumu açın çocuğumu görmek istiyorum" diyerek içeri girmek istedi. Polisin engellemesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.

İZMİR'DE, HDP İL BİNASINDA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ
İZMİR'DE, HDP İL BİNASINDA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ
İZMİR'DE, HDP İL BİNASINDA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ
İZMİR'DE, HDP İL BİNASINDA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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