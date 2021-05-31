Son dakika haberleri: İzmir'de hastaneye silahlı saldırıyla ilgili 1 tutuklama
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Son dakika haberleri: İzmir'de hastaneye silahlı saldırıyla ilgili 1 tutuklama

Son dakika haberleri: İzmir'de hastaneye silahlı saldırıyla ilgili 1 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Karşıyaka ilçesinde özel bir hastanenin acil servisi önüne düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde özel bir hastanenin acil servisi önüne düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay 28 Mayıs sabah saat 02.45 sıralarında Karşıyaka ilçesi İmbatlı Mahallesi'nde bulunan Medical Park Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7057 Sokak'ta M.D. ile Ş.A. ve H.A., arasında motosiklet yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından M.D. silahla açılan ateş sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum polise ihbar edilirken, yaralı yakınları tarafından Medical Park Hastanesine getirildi. M.D. hastanede tedavi altına alınırken, olayı duyan yakınları da hastaneye akın etti.

Motosiklet ile gelip hastane önünde ateş açtılar

Silahla yaralama olayının ardından polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, 2 kişi daha sonra motosiklet ile M.D'nin tedavi gördüğü hastanenin önüne geldi. Şüpheliler, burada bulunan kalabalığa silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu M.D'nin yakınları olan S.K. ile N.K. ile hastanede görevli güvenlik personelleri K.D. ve S.B.K vücutlarına isabet eden mermi ile yaralandı.

3 şüpheli yakalandı

Polis ekipleri, hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen silahlı saldırının şüphelileri H.A. ve Ş.A.'yı 29 Mayıs sabahı yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan, iki şüphelinin saklanması için onlara yardım ettiği belirlenen M.E. de ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

1 tutuklama, 2 adli kontrol

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.A., sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Son dakika haberleri: İzmir'de hastaneye silahlı saldırıyla ilgili 1 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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