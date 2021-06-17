Son dakika haberleri... İzmir'de hareketli dakikalar: HDP İzmir İl Örgütünde silahlı şahıs alarmı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'de hareketli dakikalar: HDP İzmir İl Örgütünde silahlı şahıs alarmıİzmir'de HDP İl Örgütüne silahlı bir şahsın girdiği belirtildi.

İzmir'de hareketli dakikalar: HDP İzmir İl Örgütünde silahlı şahıs alarmı

İzmir'de HDP İl Örgütüne silahlı bir şahsın girdiği belirtildi. Camları kıran şahıs için ekipler alarma geçti. Polis, cadde ve sokakları kapatarak şahsı kısa sürede etkisiz hale getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı