Son dakika haberleri... İzmir'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi fizyoterapist Edirne'de tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... İzmir'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi fizyoterapist Edirne'de tutuklandı

Son dakika haberleri... İzmir'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi fizyoterapist Edirne'de tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında İzmir'de gözaltına alınan fizyoterapist Edirne'de tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında İzmir'de gözaltına alınan fizyoterapist Edirne'de tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, fizyoterapist A.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli A.A, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Edirne'ye getirilen A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

İSTANBUL MERKEZLİ 24 İLDE FETÖ OPERASYONU : 47 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI
İSTANBUL MERKEZLİ 24 İLDE FETÖ OPERASYONU : 47 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 47 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 24 ilde...
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 47 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 24 ilde...
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü.
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Vladimir Putin Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Burak Özçivit Kerem Kamışlı Haluk Bilginer
Spor Mesut Özil Metin Oktay Mert Müldür Emre Kocadağ Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... İzmir'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi fizyoterapist Edirne'de tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 10:50:42. #1.16#

title