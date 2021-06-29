Son dakika haberleri | İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
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Son dakika haberleri | İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberleri | İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre İzmir'in Kınık ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 32 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör olduğu değerlendirilen ve olaya karıştığı belirlenen toplam 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Kınık ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 32 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör olduğu değerlendirilen ve olaya karıştığı belirlenen toplam 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Haziran 2021 tarihinde Kınık İlçesi Poyracık Mahallesinde göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, Kınık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organizatör olduğu değerlendirilen C.T. ve F.I. ile olaya karıştığı belirlenen şüpheliler A.S. ve Ö.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli C.T.'nin, mültecileri Çiftlik Mahallesi'nde bulunan bir bağ evinde gizlediklerini itiraf etmesi üzerine adrese gelen jandarma ekiplerinin yaptığı aramada, 16 Suriye uyruklu, 15 Filistin uyruklu, 1 Mısır uyruklu olmak üzere 25'i erkek 7'si kadın toplam 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Tüfek ve can yelekleri bulundu

Öte yandan adreste yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek, tüfeklere ait 8 adet dolu fişek ve 7 adet can yeleği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden C.T. ve F.I. tutuklanırken, Ö.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

32 düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderim Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Son dakika haberleri | İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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