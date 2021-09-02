Son dakika haberleri! İzmir'de filmleri aratmayan keçi kurtarma operasyonu

Son dakika haberler: İzmir'in Bergama ilçesinde uçurumda mahsur kalan keçi ve iki yavrusu, İzmir İtfaiyesi tarafından gerçekleştirilen kurtarma operasyonu ile kurtarıldı.