Son dakika haberleri! İzmir'de FETÖ operasyonunda 8 tutuklama - Haberler
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Son dakika haberleri! İzmir'de FETÖ operasyonunda 8 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! İzmir'de FETÖ operasyonunda 8 tutuklama

Son dakika haber: İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün deşifresine yönelik çalışmalarda ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İZMİR (İHA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün deşifresine yönelik çalışmalarda ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 12 şüpheli belirlendi. Şüphelileri yakalamaya yönelik 2 Şubat tarihinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 12 şüpheliden 10'u yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 10 şüpheliden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, ByLock, İzmir, 3. Sayfa, Haber

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