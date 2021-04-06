Son dakika haberleri... İzmir'de FETÖ operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 10'u yakalandı.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 10'u yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgüte yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında ByLock kaydı, aleyhe ifade, örgütün tepe yönetimi ile irtibat ve benzeri deliler bulunan 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Şüphelilerden 10'unun gözaltına alındığı, operasyonun devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı