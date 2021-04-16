Son dakika haberleri... İzmir'de FETÖ operasyonu; eski emniyet müdürü dahil 29 gözaltı
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Son dakika haberleri... İzmir'de FETÖ operasyonu; eski emniyet müdürü dahil 29 gözaltı

Son dakika haberleri... İzmir'de FETÖ operasyonu; eski emniyet müdürü dahil 29 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İZMİR'de, polisin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda, aralarında ihraç edilen emniyet müdürü Akın Karakuş'un da bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'de, polisin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda, aralarında ihraç edilen emniyet müdürü Akın Karakuş'un da bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında 'ByLock' kaydı, kapatılan Bank Asya'da hesap artışı, müzahir dernek üyeliği ile SGK kaydı olan ve daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan örgüt mensuplarının ifadelerde isimleri geçen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü Akın Karakuş'un da bulunduğu 29 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Son dakika haberleri... İzmir'de FETÖ operasyonu; eski emniyet müdürü dahil 29 gözaltı
Son dakika haberleri... İzmir'de FETÖ operasyonu; eski emniyet müdürü dahil 29 gözaltı
Son dakika haberleri... İzmir'de FETÖ operasyonu; eski emniyet müdürü dahil 29 gözaltı
Son dakika haberleri... İzmir'de FETÖ operasyonu; eski emniyet müdürü dahil 29 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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