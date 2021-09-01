İzmir'de FETÖ operasyonunda 17 gözaltı
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İzmir'de FETÖ operasyonunda 17 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

İZMİR'de, polisin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda, örgütün TSK yapılanmasında görevli mahrem imamlar, eyalet sorumlusu ve esnaf yapılanma sorumlularının da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'de, polisin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda, örgütün TSK yapılanmasında görevli mahrem imamlar, eyalet sorumlusu ve esnaf yapılanma sorumlularının da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik, sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Örgüt faaliyetlerini yürütmek için, 'temiz' olarak adlandırılan, örgütsel kaydı bulunmayan kişiler üzerinden kiralanan 'Gaybubet evleri'ne baskın yapıldı. Toplam 26 adrese düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı olan, aralarında TSK yapılanmasında görevli mahrem imam, eyalet sorumlusu, müzahir kurum çalışanları, ilçe imamı, eğitim danışmanı ve esnaf yapılanması sorumluları ve sohbet imamlarının da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte kimlik, yüklü miktarda para ve dijital materyal ele geçirildi.


İzmir'de FETÖ operasyonunda 17 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 17 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 17 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 17 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 17 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 17 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 17 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 17 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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